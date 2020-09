Via all’operazione Porta Mosa

CREMONA (24 settembre 2020) - Lunedì inizieranno i lavori di riqualificazione dell’area verde di Porta Mosa, che consistono nell’implementazione delle dotazioni tecnologiche così da garantire un più ampio utilizzo nei mesi estivi di questo importante spazio pubblico situato ai margini del centro storico cittadino. A causa delle operazioni di scavo, che saranno effettuate con l’assistenza di un archeologo, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova che ha autorizzato l’esecuzione delle opere, l’area rimarrà chiusa al pubblico per l’intera durata del cantiere. Il costo dei lavori ammonta a 50.000 euro derivanti dal contributo regionale «Interventi per la ripresa economica» per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale. Il progetto di adeguamento delle dotazioni tecnologiche presenti a Porta Mosa era stato a suo tempo inserito dal Comune tra quelli che potevano accedere al finanziamento regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO