Cremona al tempo dei dinosauri grazie a una app

CREMONA (23 settembre 2020) - Cremona dentro e fuori dal mare. Grazie allo straordinario mondo di internet, ormai quasi tutto è davvero possibile e così succede anche di poter viaggiare nel tempo. No, non pensate a qualcosa come ‘Ritorno al futuro’, non abbiamo una DeLorean su cui farvi montare e lo scienziato che ci ha pensato più che a Emmet Doc Brown, assomiglia più a Marty Mcfly se non fosse altro per la giovane età. Ma Ian Webster, 30 anni, californiano, paleontologo, ha realizzato una mappa interattiva che ci mostra il nostro pianeta come non lo abbiamo mai conosciuto. Basta selezionare il nome della propria città, per vedere ad esempio, dove si trovava 750 milioni di anni fa. Webster tra l’altro è stato anche il curatore di un enorme database sui dinosauri e i luoghi del mondo dove hanno vissuto. Il menù della mappa, permette la navigazione nei super continenti come la Pangea o la Pannotia oppure di poter visualizzare dove vivevano i primi rettili o dove sbocciò il primo fiore. È chiaro che per come siamo abituati a vedere noi il mondo, sarebbe difficile capirne la geografia ‘preistorica’ e allora ecco che per rendere il tutto più comprensibile, Webster ha sovrapposto alla mappa i confini politici degli stati attuali. La mappa ha dimostrato come il nostro ambiente sia dinamico e possa cambiare. La storia della Terra è più lunga di quanto possiamo concepire e l’attuale disposizione della tettonica a placche e dei continenti, secondo Webster, è solo una coincidenza temporale. Il futuro sarà molto diverso e la Terra potrebbe anche sopravvivere all’uomo. Fa un certo effetto scoprire come gli Stati Uniti fossero divisi da un mare poco profondo, o come gli Appalacchi fossero montagne molto alte paragonabili all’Himalaya e la Florida invece, totalmente sommersa. Il ‘gioco’ è molto divertente e anche interessante e allora proviamo ad inserire Cremona, per capire come e dove potesse essere 120 milioni di anni fa e così, oltre a vederne indicato il luogo, apprendiamo anche che, nel Cretaceo inferiore, il mondo era caldo e non ha aveva calotte polari. A dominare la terra c’erano grandi rettili mentre i mammiferi erano rimasti piccoli. Le piante da fiore in compenso, in quella lontana epoca, hanno subito una grande evoluzione diffondendosi in tutto il mondo. E poi gli animali giganteschi, i dinosauri, anche quelli indicati in una sezione della app per zona e periodo di appartenenza. I grandi giganti marini e quelli terrestri, poi scomparsi ed estinti. Un mondo fantastico di cui abbiamo letto nei libri di storia, ma che anche grazie a questa app prende a poco poco forma, trasportandoci con l’immaginazione attraverso i secoli.

Insomma, un viaggio pazzesco, alla scoperta del nostro mondo milioni di anni fa, quando a dominare era la sola forza di una natura selvaggia e dell’uomo non vi era traccia. Un’esperienza che chiunque può provare a fare con un semplice click.

