Caso Covid alla primaria di San Bassano, intervento del provveditore

CREMONA (22 settembre 2020) - Sul caso di contagio da Covid alla primaria di San Bassano, interviene il provveditore Fabio Molinari: "Purtroppo anche nelle nostre scuole è arrivato il primo caso di Covid. Ce lo aspettavamo, anche se abbiamo scongiurato che avvenisse il più tardi possibile. Sicuramente non sarà l’ultimo, nonostante l’alto livello di sicurezza delle nostre Istituzioni Scolastiche. Come previsto, è stato attivato il protocollo previsto da ATS per questi casi e la classe è stata sottoposta a quarantena. Sono consapevole del fatto che questa situazione crei non pochi problemi agli studenti, alle famiglie ed alle scuole, tuttavia dobbiamo ricordarci che siamo ancora in una fase di emergenza e, pertanto, abituarci alla possibilità di nuovi casi. Sono ad ogni modo tranquillizzato dall’efficienza nella gestione del problema da parte della scuola in sinergia con ATS, per cui invito tutti - conclude il provveditore - a mantenere la necessaria calma e ad affrontare con moderata tranquillità questa situazione".

