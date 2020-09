Caos semafori. Finalmente riparati i guasti

CREMONA (23 settembre 2020) - Dopo giorni di forti disagi alla viabilità e di proteste anche accese, è stato finalmente risolto ieri mattina il problema che sin da venerdì scorso aveva creato forte disorientamento non solo fra gli automobilisti in viale Trento e Trieste. A causa di un guasto alla centralina ed alle schede di controllo, tre semafori rimanevano costantemente sul colore giallo, inducendo gli automobilisti a rallentare ed in qualche caso a fermarsi in attesa di un rosso che non sarebbe mai arrivato, e poi - quindi - a ripartire tra mille cautele e dubbi, col timore di causare un incidente o rimanerne coinvolti. Immediate le segnalazioni sia alla Polizia Locale («ma ovviamente avevamo notato subito il problema», sottolinea il Comandante Pierluigi Sforza), sia al Comune. Problemi analoghi si erano verificati anche in via del Giordano ed in via Massarotti all’incrocio con via Ghinaglia.

