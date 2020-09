Contributi, 100 mila euro ai negozi

PIZZIGHETTONE (23 settembre 2020) - Centomila euro di aiuti per le micro, piccole e medie imprese che intenderanno investire sul territorio. Il Comune di Pizzighettone, in qualità di soggetto capofila del distretto del commercio Le Vie dell’Adda, ha emesso ieri un bando per la concessione di contributi a fondo perduto derivanti da uno stanziamento di Regione Lombardia. Il bando riguarda anche Gombito, Grumello, Crotta d’Adda, San Bassano, Formigara ed è rivolto a chi svolge attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi; a chi fornisce servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato.

