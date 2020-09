Ufficiale, Giuseppe Rossetti è il nuovo sindaco

CORTE DE' FRATI (22 settembre 2020) - Il nuovo sindaco di Corte de' Frati è Giuseppe Rossetti, 81 anni, già primo cittadino dal 1995 al 2005 e con all'attivo 47 anni di esperienza in amministrazione: sfondato il muro del quorum (era lista unica), con spoglio che ha fornito i seguenti dati ufficiali: 654 voti validi, 72 schede bianche, 30 nulle e zero contestate per un totale complessivo di preferenze espresse che si attesta a 756.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO