Vandalo seriale, indagini ad una svolta

SORESINA (22 settembre 2020) - Possibile svolta nel caso del vandalo seriale che da due mesi semina il panico a Soresina. Nella notte tra lunedì e martedì ha colpito ancora, rompendo i finestrini a diverse vetture tra via Paulli e via Ponzini. Ma all'alba nelle strade cittadine si è registrato un intervento in forze dei carabinieri, con almeno tre pattuglie in azione. Il blitz si é concentrato all'angolo tra via Matteotti e il semaforo della stazione. Non é chiaro se il vandalo sia stato identificato ma appare evidente che le indagini abbiano compiuto un passo avanti, forse decisivo.

