Persico Dosimo, elezioni: affluenza al 70,61%, giù di 6 punti

PERSICO DOSIMO (21 settembre 2020) - Tra domenica e lunedì si sono recati alle urne il 70,61 per cento degli aventi diritto, il 6 per cento in meno rispetto allo scorso anno, quando per le amministrative correva una sola compagine. Domani mattina alle 9 inizierà lo spoglio, a porte chiuse, a causa dell’emergenza Covid. Tre le sezioni che dovranno essere scrutinate. I candidati sindaco sono Alessandro Galli e Giuseppe Bignardi.

