Covid, un altro giorno di tregua in provincia di Cremona

CREMONA (21 settembre 2020) - Il Coronavirus concede un altro giorno di tregua in provincia di Cremona. Zero contagi e zero morti, proprio come ieri. Il numero totale delle persone che hanno contratto l'infezione resta quindi fermo a 6.911 e le vittime a 1.129.

Sono oggi 90 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, dove si registra un decesso. Lo riferisce il quotidiano bollettino sui dati epidemiologici diffuso dalla Regione, precisando che i tamponi processati nelle ultime 24 ore stato stati 9.963, un numero minore rispetto agli ultimi giorni, ieri erano stati 14.926 (per un totale complessivo di 1.953.299). Dei 90 nuovi casi di Covid 12 sono debolmente positivi e 5 sono emersi a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono cresciuti di 20, per un numero complessivo di 78.849, di cui 1.470 dimessi e 77.379 guariti. In lieve calo, -2, i ricoverati in terapia intensiva, che in tutta la Regione ammontano a 36, mentre cresce di 19 il numero dei ricoverati negli altri reparti (totale 283 ). Il totale complessivo dei decessi oggi raggiunge i 16.923. Nessun nuovo positivo al coronavirus si registra in provincia di Lecco (oltre a Cremona), mentre in quella di Milano si contano 27 casi, di cui 7 a Milano città. Segue la Provincia di Monza e Brianza con 20. Per quanto riguarda le altre province lombarde i casi sono a Varese 11, a Brescia 10, a Bergamo 8, a Como 5, a Pavia 3, a Lodi 2, a Mantova 2, a Sondrio 2.

È in calo il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 1.350 i casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente. Stabile il numero dei decessi, 17 morti nell’ultimo giorno rispetto alle 15 vittime di ieri. Il totale dei morti è 35.724. In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 28mila in meno di ieri. Questi i dati nel bollettino del ministero della Salute. La Campania è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo.