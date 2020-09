Soncino, elezioni: affluenza al 70,67%, in netta crescita

SONCINO (21 settembre 2020) - A Soncino il 70,67% degli elettori ha deciso di recarsi alle urne per scegliere chi fra Gabriele Gallina e Daniela Cavati sarà alla guida della cittadina murata per i prossimi cinque anni. Il testa a testa fra i due listoni come non lo si vedeva da decenni ha ottenuto l’effetto che già in molti avevano previsto: il dato dei votanti è infatti tornato a crescere e notevolmente. Cinque anni fa si era attestato al 67,60%.