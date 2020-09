Alunna contagiata: isolati maestra e tutti i compagni

SAN BASSANO (22 settembre 2020) - Alla vigilia della seconda settimana di scuola, nell'istituto comprensivo di San Bassano c'è già il primo caso di contagio. Una bambina che frequenta la primaria è risultata positiva al test per il Coronavirus. La piccola è stata sottoposta all’esame dopo aver manifestato leggeri sintomi influenzali e, una volta arrivato l'esito, per i compagni di classe è stato disposto l'isolamento fiduciario nelle rispettive abitazioni. Stesso discorso per la maestra, sottoposta a tampone nel fine settimana insieme al resto degli alunni. Da quel che si è appreso, al primo screening tutti sarebbero risultati negativi, ma finché non verrà eseguito il test di controllo, previsto entro la fine della settimana, nessuno potrà lasciare il proprio domicilio, né entrare in contatto con altre persone. Dalla scuola nessun commento sulla vicenda. La dirigenza del comprensivo, che ha sede a Pizzighettone, si trincera dietro a un laconico 'No comment'. Ma la voce, sia a San Bassano che nei paesi limitrofi, è rimbalzata velocemente, anche perché la profilassi tra personale scolastico e bambini ha coinvolto oltre venti famiglie.

