Rifacimento della pista di atletica del campo scuola, approvato dalla Giunta il progetto definitivo

CREMONA (21 settembre 2020) - Approvato dalla Giunta, in linea tecnica e su proposta dell’Assessore allo Sport Luca Zanacchi, il progetto definitivo di rifacimento della pista di atletica all’interno del campo scuola di via Corte. Questo passaggio si configura necessario per permettere all’Amministrazione di poter partecipare al bando "Sport e Periferie 2020". Un tassello importante volto a concretizzare l’importante intervento di rigenerazione di questa importante struttura sportiva utilizzata quotidianamente da moltissime persone e da numerose realtà sportive cittadine, tra le quali l’ASD Cremona Sportiva Atletica Arvedi.

L’intervento consisterà nella rimozione dello strato ormai logoro e usurato della superficie che permette la pratica delle varie discipline e la relativa posa della nuova pavimentazione, la sistemazione e l’adeguamento del fondo alterato nel tempo dalle radici delle piante a lato della pista, la sistemazione di apposite barriere perimetrali: in futuro queste impediranno l’alterazione del fondo e una maggiore durata degli interventi di manutenzione ordinaria. Saranno inoltre ripristinate tutte le aree adibite alla pratica delle varie discipline e verrà realizzato l’efficientamento energetico degli spogliatoi dell’impianto.

Un intervento complessivo del valore di circa 690mila euro con una compartecipazione da parte dell’Amministrazione che si attesta attorno al 35% dell’intero investimento.

Fatto questo passaggio, ci sarà la candidatura del progetto al bando "Sport e Periferie 2020" e, successivamente, dopo l’assegnazione del finanziamento, si procederà alla definizione del progetto esecutivo. Compatibilmente con le dinamiche legate al bando, è ipotizzabile l’inizio dei lavori nella tarda primavera 2021.