Giuseppe Rossetti ad un passo dalla carica di sindaco: primo quorum superato

CORTE DE' FRATI (21 settembre 2020) - Giuseppe Rossetti ad un passo dalla carica di sindaco di Corte de' Frati: primo quorum superato. 81 anni, è stato primo cittadino dal 1995 al 2005 e da 46 anni è impegnato in amministrazione. Sfondato il muro del quorum tanto che a metà mattina i voti erano già 678 (54%), 77 preferenze in più dei 601 che rappresentavano la barriera del 50% più uno (1.201 elettori). La certezza arriverà dopo lo spoglio ufficiale di domani mattina utile a verificare che anche il secondo quorum, ovvero quello rappresentato dal 50% più 1 delle schede valide in relazione all'affluenza, sia stato raggiunto.

Ricapitolando l'affluenza a queste amministrative: ieri alle 12 partecipazione del 18,07% (217 preferenze), alle 19 del 41,05% (493 voti) e alle 23 del 49,29% (594 voti).

