Orzinuovi, cade in una scarpata: muore pensionata 71enne

ORZINUOVI (19 settembre 2020) - Erano partiti da Orzinuovi per una vacanza rilassante che si è però trasformata presto in tragedia. Ha perso la vita ieri pomeriggio, cadendo da una scarpata in Val Rendena, Giuditta Martinelli, pensionata 71enne della Capitale della Bassa, precipitata per oltre 300 metri nel vuoto. La donna, che col marito 74enne Giuliano Andrico, era impegnata in un’escursione alla ricerca di funghi è stata trovata dopo tre ore di ricerche. Nel tentativo di salvarla, poco dopo aver avvisato il soccorso alpino giunto con l’elisoccorso all’altezza di 1.400 metri, è caduto in un canalone anche il marito che però, fortunatamente, è sopravvissuto ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Lotta per la vita, ricoverato in terapia intensiva, e attualmente non può essere dichiarato fuori pericolo.

