A Viso aperto, una notte per ricordare

CREMONA (18 settembre 2020) - 16 aprile: quel pomeriggio, sul tetto dell’ospedale Maggiore, c’era il mondo intero. Colpito a tradimento, angosciato, prostrato. Insieme alle note del violino di Lena Yokoyama, in quel cielo straordinariamente terso si era disperso il tormento dell’intero globo. Evaporato nella musica struggente di Gabriel’s Oboe, capolavoro di Ennio Morricone, e nella melodia epica dell’Inno di Mameli. Questa sera il maxischermo montato in piazza Marconi ha restituito agli spettatori le immagini di quell’esibizione memorabile per introdurre la proiezione del docufilm “A viso Aperto”, girato nel pieno del lockdown da Ambrogio Crespi per raccontare la tragedia e per testimoniare lo spirito resiliente delle donne e degli uomini della Lombardia - punto focale del contagio - e di tutta l’Italia. Emozioni forti, ma anche tanta voglia di ripartire, negli interventi degli autori e di chi è stato ed è in prima linea.

