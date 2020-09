Fiera del bovino a dicembre nella capitale della zootecnia

CREMONA (18 settembre 2020) - «Rispondiamo con azioni straordinarie ad un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo. È necessario garantire il massimo rispetto delle norme di contenimento del Covid-19 per dare continuità ai risultati di un evento riconosciuto in tutto il mondo come l’unico appuntamento fieristico internazionale zootecnico in Italia che rappresenta l’eccellenza del modello produttivo cremonese». A dichiararlo è il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni, nella nota diffusa oggi pomeriggio dall’ente fieristico cremonese.

Inizialmente previsto ad ottobre, l’evento sarà rimandato e si svolgerà dal 3 al 5 dicembre 2020 a Cremona. La rassegna si svolgerà sia fisicamente che in modalità online e proporrà un ampio e articolato programma convegnistico, un qualificato parco espositivo con la presenza delle aziende più rappresentative del settore, l’esposizione dei migliori capi di bestiame, figli della più moderna selezione genetica appartenenti alle razze Frisona, Bruna, Jersey.

