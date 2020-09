Scuola, acqua dal tetto: danni alle elementari

SONCINO (19 settembre 2020) - Supercelle, tempeste, temporali, acquazzoni e chi più ne ha più ne metta. Prima o poi era chiaro che le intemperie che hanno funestato Gallignano da un anno a questa parte avrebbero presentato il conto e infatti ecco arrivare l’esito: la copertura del tetto delle scuole elementari è zuppa d’acqua e bisogna intervenire al più presto. Nessun rischio per i bambini, assicurano i tecnici che hanno fatto diversi sopralluoghi, ma non è il caso di dormire sugli allori per troppo tempo. Il vicesindaco Fabio Fabemoli si è mosso per tempo: «I lavori sulla copertura delle scuole elementari di Gallignano sono stati appaltati e inizieranno entro 15/20 giorni. L’attività didattica proseguirà senza sospensioni».

