Scontro tra auto e scooter, in elisoccorso all'ospedale

CASTELLEONE (18 settembre 2020) - Scontro tra auto e scooter poco dopo le 14.30 all'altezza dello speed check di Pellegra, frazione di Castelleone. Il giovane in sella al ciclomotore, residente nel borgo, in seguito all'impatto è caduto rovinosamente lungo l'asfalto. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cremona, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l'automobilista. La provinciale tra Soresina e Castelleone è stata chiusa per consentire i rilievi eseguiti dalla polizia stradale di Crema.

