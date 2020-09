"A Viso Aperto", le immagini del docufilm girato durante il lockdown a Cremona online dalle 20,30

CREMONA (18 settembre 2020) - Questa sera piazza Marconi diventa un cinema sotto le stelle per la proiezione del docufilm «A viso aperto», girato durante il lockdown con l’ideazione di Luigi Crespi e sotto la direzione di Ambrogio Crespi: l’appuntamento è per le 20.30, esclusivamente su invito a causa delle norme anti-Covid. La riproduzione della pellicola è il momento centrale della serata intitolata «La Cura come Cultura», dedicata a chi ha affrontato l’emergenza epidemica con tenacia: ai sanitari, ai volontari, a chi si è ammalato, a chi non c’è più e a chi ha donato. A partire dalle 20,30 saranno online le immagini del docufilm girato durante il lockdown a Cremona con le parole di Stefania Mattioli, responsabile della comunicazione dell'ospedale Maggiore.

