Castelvetro, Quintavalla alla Provincia: eliminare il traffico pesante

CASTELVETRO PIACENTINO (18 settembre 2020) - Torna d’attualità il problema mezzi pesanti, in particolare lungo la provinciale 588 Due Ponti a San Giuliano. In consiglio provinciale a Piacenza il sindaco Luca Quintavalla ha chiesto azioni concrete per alleviare la frazione sottolineando che “la situazione è resa ancora più insostenibile dall'incremento di traffico generato dalla chiusura del ponte Verdi di San Daniele Po”. I camion per raggiungere il Parmense escono infatti dal casello di Castelvetro e si dirigono verso Villanova “determinando pericolosi incroci e rischi per l'incolumità dell'utenza ciclopedonale, anche a causa dell'eccessiva velocità dei mezzi”. Le richieste del sindaco di Castelvetro sono tre: “Allargamento della strada nei punti più pericolosi, e su questo aspetto la Provincia sta studiando le soluzioni concretamente realizzabili; maggiori controlli da parte della polizia provinciale per sanzionare l'eccessiva velocità; azione politica con Regione e Governo per realizzare le opere proposte dai sindaci del territorio e già pianificate, ovvero bretelle di collegamento diretto con l’autostrada per eliminare il traffico pesante dai nostri centri abitati”.

