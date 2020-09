Stipula due contratti telefonici, ma i documenti sono falsi: denunciato

SOSPIRO (18 settembre 2020) - Si è conclusa in questi giorni un’attività d’indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Sospiro che ha permesso di denunciare in stato di libertà un pregiudicato napoletano, per aver stipulato due contratti di telefonia fissa a nome di altro cittadino del luogo, addebitando sul conto corrente bancario della vittima i costi del traffico telefonico. Le indagini, avviate a seguito della denuncia della vittima, un 23enne di Malagnino, sono state sviluppate accertando l’intestatario del numero di cellulare utilizzato per stipulare il contratto, che usufruiva del servizio telefonico gratuitamente, in quanto il costo era stato addebitato all’ignaro cittadino cremonese.

