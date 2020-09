Sintomi sospetti a scuola, ecco come fare il tampone

CREMONA (17 settembre 2020) - L’Ats della Val Padana ha organizzato, insieme alle Asst del territorio, le modalità per l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non docente che presenteranno sintomi durante l’orario scolastico o al domicilio, come previsto dalle indicazioni regionali in merito all’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia e alla gestione dei casi Covid-19.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato presso le seguenti sedi, senza prenotazione, ma muniti di autocertificazione, scaricabile sul sito www.ats-valpadana.it (sezione Coronavirus>Scuole) e previo contatto con il proprio pediatra o medico curante:

ASST di Cremona

Cremona – V.le Concordia, 1 – palazzina n. 8

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00

sabato dalle ore 08:30 alle ore 10:00



Oglio Po – Via Staffolo, 51 frazione di Vicomoscano

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00

sabato, dalle ore 8:30 alle ore 10:00



ASST di Mantova

Mantova - Str. Lago Paiolo, 10 Tensostruttura davanti al PS

Dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30



Asola – Via Vicolo chiuso

Dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 11:30



Viadana – Via Learco Guerra

dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 11:30



Pieve di Coriano - Via Bugatte, 1 Borgo Mantovano

dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 11:30



ASST di Crema

Crema – L.go Dossena, 2 – Centro Prelievi

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30

sabato, dalle ore 8:30 alle ore 11:00