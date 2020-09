Scuola, vecchi banchi al macero: è protesta

CREMONA (17 settembre 2020) - «I nostri banchi... che tristezza e che spreco inutile...». E ancora: «Dubito fortemente che tutti quei banchi fossero realmente inutilizzabili.... Che tristezza». Sono solo alcuni dei commenti al video e alle immagini dello smaltimento dei vecchi banchi delle scuole di via Palestro che stamattina ha visto impegnati gli operai della ditta Isacco. Un braccio meccanico con tanto di grande artiglio sollevava i banchi, gli armadi, gli attaccapanni scartati dalle scuole in adeguamento Covid per farli ricadere rumorosamente nel cassone.

L’amministrazione Provinciale — responsabile degli arredi delle scuole cittadine — sta provvedendo allo smaltimento dei banchi che sono stati sostituiti da quelli monoposto, mentre delle sedute speciali, ovvero i banchi con le rotelle non sono ancora arrivati. Il lavoro di smaltimento dei vecchi banchetti in formica con il bordo nero, o di quelli più recenti quadrati ha fatto letteralmente impazzire i social.

Rosolino Azzali, il vicepresidente della Provincia, stupito da tanto clamore, afferma: «Abbiamo tenuto quelli meno ammalorati e gli arredi che possono essere riutilizzati e li abbiamo conservati. Nessuno speco».

