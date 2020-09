Edison e Sicrem, le aziende aiutano le scuole

PIZZIGHETTONE (18 settembre 2020) - Due importanti realtà produttive che operano e danno lavoro al territorio, Edison e Sicrem, ieri mattina sono state protagoniste con altrettante donazioni a beneficio dell’istituto scolastico comprensivo: la società che gestisce l’impianto idroelettrico lungo il fiume Adda ha regalato un centinaio di borracce, zainetti e cappellini destinati ai piccoli della scuola materna; l’impresa del gruppo Glanzstoff e dell’Indorama Ventures company ha invece consegnato un assegno da 7.600 euro che serviranno per l’acquisto di materiale vario. Durante l’incontro con personale docente e studenti, i referenti delle aziende hanno inoltre parlato del rispetto per l’ambiente e del loro importante ruolo in merito. La generosità, dunque, è andata di pari passo con una speciale lezione sul riciclo e l’energia pulita. Aspetti che sono stati sottolineati anche dalla preside dell’istituto comprensivo, Cinzia Montana, e dall’assessore comunale Anna Alquà. Entrambe hanno ringraziato i rappresentanti delle due attività per il gesto e, soprattutto, per le buone pratiche e gli esempi dati. Anche il sindaco Luca Moggi, impossibilitato a partecipare di persona alla cerimonia di consegna, ha voluto ringraziare per la sensibilità dimostrata.

