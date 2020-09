Covid: in provincia di Cremona due contagi e nessun morto

CREMONA (17 settembre 2020) - Due contagi e nessuna vittima. E' il bilancio dell'andamento della pandemia in provincia di Cremona, aggiornato ad oggi da Regione Lombardia. I casi positivi ammontano ora a 6.904, mentre i morti sono 1.128.

In regione si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757). Sono 281 i casi positivi per una percentuale pari all'1,29%. Nessun contagio a Mantova.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 21.757, totale complessivo: 1.889.861.

i nuovi casi positivi: 281 (di cui 41 'debolmente positivi' e 11 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 78.240 (+130), di cui 1.413 dimessi e 76.827 guariti

in terapia intensiva: 32 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 272 (+8)

i decessi, totale complessivo: 16.906 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 87, di cui 42 a Milano città

Bergamo: 26

Brescia: 32

Como: 7

Cremona: 2

Lecco: 7

Lodi: 5

Mantova: 0

Monza e Brianza: 26

Pavia: 42

Sondrio: 1

Varese: 30