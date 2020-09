Mattarella a Cremona il 12 novembre per inaugurare il Campus Santa Monica

CREMONA (17 settembre 2020) -Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cremona il 12 novembre per inaugurare il campus di Santa Monica.

Lo ha annunciato il sindaco, Gianluca Galimberti, d’intesa con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Mattarella sarà ospite della nostra città per ricordare le vittime del Covid e per dare un messaggio di ripresa e di speranza partendo dai giovani e dalla ricerca. Per queste ragioni nell’occasione il presidente della Repubblica parteciperà allo svelamento di una targa in memoria delle vittime per Covid, previsto intorno alle 11 nel Cortile Federico II presso il Palazzo Comunale di Cremona. Successivamente sarà presente all’inaugurazione dell’ex Monastero di Santa Monica, ora sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, recuperato grazie all'intervento della Fondazione Arvedi Buschini, all’interno dell’Accordo di programma a cui hanno aderito Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Regione Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Cariplo.

"Una bella notizia per la città - ha detto il primo cittadino - si tratterà di un momento davvero storico. Un onore e una grande responsabilità. È anche il segno dell’attenzione per Cremona, per ciò che ha passato con l’emergenza sanitaria e per il suo futuro rappresentato dall’investimento di tutto il sistema sui nostri giovani, sul lavoro, sull’apertura al mondo".