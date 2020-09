Tenta il suicidio impiccandosi a un'antenna, salvato dai carabinieri

CASTELLEONE (17 settembre 2020) - Ha cercato di togliersi la vita impiccandosi all'antenna della televisione e i carabinieri lo hanno salvato all'ultimo istante, sollevandolo quando già stava era sospeso nel vuoto. E' successo la scorsa notte intorno all'una, protagonista uno straniero di 29 anni.

Ad innescare il tutto è una chiamata alla centrale operativa di Crema. La persona al telefono lascia intendere di "volerla fare finita" e le intenzioni dell'uomo vengono prese sul serio dagli operatori che inviano una pattuglia sul posto. I carabinieri, in effetti, trovano la porta aperta e le luci accessi e, sul balcone, il 29enne in piedi su una sedia con una corda al collo assicurata per l’altra estremità al palo di un’antenna televisiva.

Alla vista dei militari l’uomo, con una mossa repentina, lascia cadere la sedia tentando d’impiccarsi rimanendo sospeso, ma i militari ormai a poca distanza da lui, intervengono tempestivamente, sollevandolo per impedirne il soffocamento e liberandolo dal cappio per poi adagiarlo a terra in attesa dell’intervento del personale sanitario.

Lo straniero, già sofferente di sindrome depressiva, è stato accompagnato presso l’ospedale di Crema dove si trova ricoverato non in pericolo di vita.