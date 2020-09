I 100 anni della fornaia

CASTELVERDE (16 settembre 2020) - Cento anni per la storica fornaia. Ieri Iolanda Borghetti, ospite presso la casa di riposo Opera Pia Santissimo Redentore di Castelverde ha raggiunto il secolo di vita. Un traguardo importante che è stato festeggiato, seppur con le restrizioni in essere, con una buonissima torta appositamente preparata per l’occasione nella struttura sanitaria e residenziale. Una donna d’altri tempi e molto conosciuta, per tantissimi anni, dietro il bancone della storica panetteria Curtarelli che si trovava in viale Po a Cremona. «A dire il vero – confessa la centenaria – il mio vero lavoro era quello della sarta». Le sue abili mani e la precisione nel cucire e nel fare i ricami infatti erano altrettanto conosciuti, al pari di pane, focacce e dolci.

