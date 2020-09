Auto nel mirino, il vandalo colpisce ancora

SORESINA (16 settembre 2020) - L’incubo è tornato. Il vandalo seriale ha posto fine al proprio lockdown e un mese e mezzo dopo le ultime scorribande ha ripreso a seminare il panico. Due le auto prese di mira, altrettanti i finestrini frantumati. Consapevole di non poter più colpire indisturbato nelle strade passate al setaccio in passato, ha cambiato zona. E, per la prima volta, ha valicato via Genala, spingendosi nella parte nord del centro cittadino. Precisamente in via Robbiani (angolo via Verdi) e via Monti. Gli episodi, come consuetudine, si sono verificati di notte, e ieri pomeriggio alla stazione cittadina dei carabinieri è stata formalizzata la prima denuncia.

