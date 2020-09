Cremona non dimentica, al cimitero il ricordo delle vittime del Covid

CREMONA (15 settembre 2020) - Una messa in suffragio delle centinaia di vittime del Covid. Cremona ha reso omaggio a chi ha perso la vita a causa del Coronavirus che in città e in provincia ha colpito duramente. La celebrazione ha avuto luogo al cimitero cittadino ed è stata presieduta dal vescovo Antonio Napolioni insieme al vicario zonale don Pietro Samarini e i sacerdoti della città. Presenti anche molti amici e parenti che, nei giorni più bui della pandemia, non hanno potuto dare l'addio ai propri cari. La data scelta per il rito di oggi coincide con la ricorrenza della memoria liturgica della Madonna Addolorata, a cui è intitolata proprio la Cappella del cimitero.

