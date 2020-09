Covid: in provincia di Cremona tre contagi e nessuna vittima

CREMONA (15 settembre 2020) - Dopo un giorno di tregua, sono tre i nuovi casi di positività al Covid in provincia di Cremona emersi nelle ultime 24 ore. Rimane ancora una volta fermo il numero dei decessi. Dall'inizio della pandemia, dunque, i contagi sono 6.900 e i morti 1.128.

A fronte di 19.399 tamponi processati, sono 176 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Lombardia, dove si contano 2 decessi (totale 16.903) e 223 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore (sono 77.938 dall’inizio della pandemia). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici diffuso dalla Regione. Ieri i casi lombardi erano stati 125 ma rispetto a un numero di tamponi che era meno della metà rispetto a quello odierno (7.931). L’analisi evidenzia un solo aumento dei ricoverati in terapia intensiva, per un totale regionale di 29, e cresce sempre di uno il numero di quelli ricoverati negli altri reparti, complessivamente sono 263. Milano resta la provincia più colpita con 90 nuovi casi di Covid, di cui 46 nel capoluogo lombardo. Solo 4 i casi registrati nella Provincia di Bergamo, tra le più colpite dalla pandemia, ma che nella giornata di oggi si posiziona tra le province lombarde con meno casi. Sono invece 20 i positivi nella provincia di Monza Brianza, 16 in quella di Brescia, 7 rispettivamente in quelle di Mantova, di Lecco e di Pavia. Per quanto riguarda le restanti province i casi sono 6 a Varese, 3 a Cremona, 2 a Lodi, 2 a Como e 1 a Sondrio.