'Il Comune paghi la Ferrari'

CREMONA (15 settembre 2020) - «Supercar da buttare, il conto lo paghi il Comune di Cremona». Ne è convinta la proprietaria della Ferrari 360 Modena, gialla, che il 12 maggio dell’anno scorso, intorno alle 13, è stata protagonista di un pauroso incidente in tangenziale [leggi]. Uno schianto che non sarebbe stato causato da imperizia nella condotta di guida, ma «dall’asfalto bagnato, reso viscido per la presenza al suolo di sostanze oleose». E la proprietaria ora ha citato il Comune in giudizio presentando una richiesta di risarcimento che ammonta a 66.500 euro. A cui, naturalmente, occorre aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del fatto, nonché, dal momento della notifica, gli interessi moratori. L’udienza è stata fissata per il 25 novembre, e la Giunta ha deciso nei giorni scorsi di costituirsi in giudizio per opporsi alla richiesta di risarcimento. Alla guida della Ferrari c’era un uomo di Lugagnano Val d’Arda, in provincia di Piacenza, con al fianco la figlia 28enne, che risulta la proprietaria dell’auto. I due erano in città per il raduno Ferrari Sport e Cultura.

