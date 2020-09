In un solo giorno battezzati quattro bambini

CORTE DE’ FRATI (15 settembre 2020) - «Un raggio di sole dopo mesi difficili». A memoria d’uomo nelle chiese di Corte de’ Frati non si erano mai visti quattro battesimi in un giorno solo: tutti figli di coppie del territorio, tra cui due cugine che hanno ricevuto il sacramento insieme in chiesa parrocchiale. Evento storico, emozionante e che lancia un messaggio di speranza per Corte de’ Frati con la festa delle famiglie di Beatrice, Eva, Marta e Giovanni che si estende a tutta la comunità. Sì perché in un paese da circa 1.400 abitanti, un centro abitato come tanti del Cremonese in cui tutti si conoscono, ci sono famiglie storiche che da generazioni vivono nella stessa casa, nella stessa via, e quindi l’attesa per un accadimento così particolare ha poi lasciato spazio alla gioia, condivisa, nel vedere i volti sorridenti di genitori e parenti al termine delle celebrazioni officiate da don Giovanni Tonani e don Gabriele Battaini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO