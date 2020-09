Lite, 47enne spintonato a terra

SORESINA (15 settembre 2020) - Una lite in strada finisce con l’intervento dell’ambulanza e dell’auto dei carabinieri. Sabato sera nella centralissima via Genala, non lontano da un locale, due uomini hanno discusso animatamente, pare per futili motivi. Il diverbio, però, non si è limitato a uno scambio di vedute, e nemmeno alle offese. Si è passati alle mani. In particolare uno dei due contendenti avrebbe spintonato con violenza e fatto ricadere a terra il rivale, un 47enne. Proprio per quest’ultimo, a causa dei traumi riportati, si è reso necessario il trasporto per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Da quanto si è appreso non sarebbero state riscontrate lesioni di particolare gravità ma sulla vicenda sono comunque in corso approfondimenti da parte dei carabinieri, intervenuti per capire le ragioni del litigio e calmare gli animi. Vista l’entità delle ferite, non sarà possibile procedere d’ufficio con le denunce. Potranno eventualmente sporgere querela solo le parti in causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO