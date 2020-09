Covid: nessuna vittima e nessun contagio, è la decima volta in provincia di Cremona

CREMONA (14 settembre 2020) - Nessuna vittima e nessun nuovo positivo in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Il Coronavirus concede una giornata di tregua: è la decima volta dall'inizio della pandemia ad oggi che non è necessario aggiornare il triste e pesante bilancio; i contagiati restano 6.897 (19,2 ogni mille abitanti) e i morti 1.128.

La settimana terza settimana di settembre si apre quindi con una speranza, dopo un mese non certo positivo sotto l'aspetto dei contagi. La scorsa settimana si è chiusa con 39 nuovi casi positivi, una media di 5,5 al giorno. Un bilancio inferiore ai sette giorni precedenti, quando i contagiati erano stati 50, ma che comunque ha confermato l’incremento del contagio rispetto al mese di agosto. Ieri, infatti, il numero dei casi positivi a settembre ha superato quelli registrati durante tutto il mese precedente. Nei primi 13 giorni di settembre i contagiati sono stati 86, contro gli 84 contati in tutto agosto. La media giornaliera a settembre, a ieri, era di 6 nuovi casi al giorno, un numero che è quasi il triplo dei 2,7 registrati mediamente ogni giorno ad agosto.

Con 7.931 tamponi effettuati, sono 125 i nuovi contagi in Lombardia, con una percentuale tamponi/positivi pari all’1,57%, in calo rispetto a ieri (2%). Sono due i nuovi decessi per un totale di 16.901 morti in regione dall’inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (28), in crescita quelli negli altri reparti (+10, 262). Oltre a Cremona, anche a Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio non si registra alcun contagio, mentre sono 44 i nuovi positivi a Milano, di cui 21 a Milano città, e 31 nella provincia di Monza e Brianza.

In Italia si registrano 1.008 nuovi casi nelle ultime 24 ore e sono morte 14 persone.

notizia in aggiornamento