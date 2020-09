Bivacchi e vandalismi, questa volta i responsabili pagheranno

SORESINA (14 settembre 2020) - Hanno bivaccato davanti alla Madonna delle Rose, lasciando nel prato davanti alla santella i resti dei loro bagordi. Non contenti, hanno deturpato il resto dell’area con scritte realizzate maneggiando una bomboletta spray. La vernice ha imbrattato indistintamente asfalto, tronchi e panchine: uno sfregio a un luogo di culto e di pace che però non resterà impunito. Chi ha sbagliato, per una volta pagherà. Tramite alcune segnalazioni, si è riusciti a risalire agli autori dei danneggiamenti e dell’abbandono di rifiuti. Si tratterebbe, stando a quanto si è appreso, di una compagnia di giovani, verosimilmente minorenni, residenti a Soresina. Rintracciati e già contattati dagli amministratori comunali, i ragazzi e le ragazze coinvolti nell’episodio saranno chiamati a rispondere delle loro prodezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO