Finalmente il bus, arriva il Livrasco-Cremona

CASTELVERDE (14 settembre 2020) - A giungo era arrivata la tanto attesa comunicazione dell’intesa tra Comune e Km per far partire il servizio di trasporto pubblico tra Livrasco e Cremona, da oggi questo diventerà realtà per studenti, lavoratori e pendolari. L’assessore Fabio Boldori ha reso noti gli orari comunicati dalla società che si occupa della tratta per il trasporto con un paio di fermate nella frazione che, da decenni, non ha alcun mezzo pubblico che lo collega alla città.

Gli orari di passaggio da Livrasco sono 7.20 per Cremona, 13.05 e 14.10 da Cremona con arrivo alle 13.35 e 14.40 nella frazione. L’iter era iniziato da tempo anche grazie alla disponibilità di un privato di concedere un piazzale al pullman per potersi girare e che è stato poi sistemato dal Comune. Lo scorso settembre l’amministrazione comunale aveva ricevuto la richiesta da parte degli abitanti di Livrasco, di avere un servizio di trasporto pubblico, almeno per gli orari scolastici (due corse al giorno, al mattino e nel primo pomeriggio). Era stata raccolta la richiesta e avevano cominciato a relazionarsi con la dirigenza di Km e Tpl (Trasporti pubblici lombardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO