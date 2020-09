Ecco il Mercato della Terra firmato Slow Food

SONCINO (13 settembre 2020) - Inaugurato questa mattina nella scuola InChiostro di via Galantino, a Soncino, il primo Mercato della Terra firmato Slow Food in provincia di Cremona. È il quinto della Lombardia. Poco dopo mezzogiorno il taglio del nastro dell’assessore all’agricoltura per Regione Lombardia Fabio Rolfi, insieme al sindaco Gabriele Gallina, al dirigente scolastico e presidente dello Slow Food Radice Amara di Soncino Alessio Gatta e Claudio Rambelli di Slow Food Cremona. Tanti i soncinesi (e non solo) che, interessati all’iniziativa, hanno riempito i banchi dei produttori locali. L’appuntamento, dal mese di ottobre, diventa fisso: il mercatino sarà allestito ogni prima domenica sempre nell’antico chiostro dell’ex convento.