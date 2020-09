La Giorgio Conti scende in campo al fianco di Marika

SORESINA (13 settembre 2020) - A volte la realtà si rivela migliore dei sogni. Ciò che per tanto tempo Marika Ramazzotti è riuscita soltanto a immaginare e desiderare, tra poco lo potrà anche vedere e toccare. La Giorgio Conti di Cremona ha deciso di raccogliere il suo appello e si è già attivata per acquistare un veicolo idoneo al suo trasporto. La 19enne soresinese, affetta da atrofia muscolare spinale, oggi non è in grado di spostarsi se non con la carrozzina. Sposandone la causa, e facendosi carico delle sue difficoltà, l’associazione cremonese non le dona semplicemente un mezzo con il quale viaggiare. Le regala qualcosa di molto più prezioso: la possibilità di proseguire gli studi (vorrebbe iscriversi alla facoltà di Lingue), di continuare le terapie in piscina e di ritagliarsi momenti di evasione che, finora, ha intravisto solo nella vita delle sue coetanee; qualcosa che molto semplicemente si chiama libertà.

Quando ha letto sulle pagine de La Provincia la storia della sua vita, segnata dalla malattia e dalla perdita della madre, Giuseppe Conti non ha esitato a prendere in mano il telefono e a raccogliere informazioni. «Siamo nati per questo: la nostra missione è aiutare le famiglie in difficoltà, e la vicenda umana di Marika non poteva lasciarci indifferenti. L’abbiamo contattata per capire meglio quali fossero le sue esigenze, e a quel punto ci siamo rivolti a una concessionaria per farci fare i primi preventivi. Da quanto mi è stato riferito, entro la fine della prossima settimana dovrebbero essere disponibili».

«Ancora non mi sembra vero - ha detto Marika - che tutto stia succedendo realmente. In pochi giorni, anzi, in poche ore, la mia prospettiva di vita è completamente cambiata. Ringrazio l’associazione per aver raccolto il mio appello e per essersi mossa così velocemente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO