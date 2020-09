Truffa su internet e furto, quattro denunciati

SOSPIRO E SAN DANIELE PO (13 settembre 2020) - Due denunce per truffa e due per furto aggravato. Si sono concluse con successo in questi giorni due attività d’indagine condotte dai carabinieri di Sospiro e San Daniele Po.

I militari di Sospiro hanno denunciato due pregiudicati di origini calabresi per aver messo in vendita tramite il sito internet eBay, un motocoltivatore, facendosi accreditare sulla carta Postepay, intestata ad uno dei due, 750 euro da parte di un acquirente residente a Pieve San Giacomo, senza consegnare l’attrezzo agricolo. Le indagini, avviate a seguito della denuncia della vittima, sono state sviluppate verificando l’intestatario della carta e il numero di cellulare utilizzato come contatto per portar contattare il cliente. Peraltro, le verifiche hanno consentito di appurare che uno dei denunciati, ha commesso negli ultimi due anni, almeno altri 30 reati su tutto il territorio nazionale utilizzando lo stesso sistema.

I carabinieri di San Daniele Po hanno invece denunciato per furto due pregiudicati di origini calabresi residenti nel bresciano per aver rubato una bombola di gas dal cortile di una ditta di articoli per giardinaggio. Erano circa le 12 di giovedì mattina quando si sono presentati a bordo di un furgone, sono entrati all’interno del cortile e hanno caricato sul veicolo il recipiente di combustibile per poi allontanarsi indisturbati. Immediato l’intervento della pattuglia che ha intercettato i ladri nel centro abitato di San Daniele Po, ancora in possesso della refurtiva, che è stata successivamente riconsegnata al legittimo proprietario.