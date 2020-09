Sei nuovi contagi a Cremona

CREMONA (12 settembre 2020) - Sei nuovi contagi in provincia di Cremona, nessun decesso in Lombardia.

Sono i dati più significativi del bollettino odierno sulla pandemia di Coronavirus. A livello nazionale rallenta la crescita dei contagi. Nelle ultime 24 ore sono 1.501 i nuovi casi contro i 1.616 di ieri, a fronte però di un numero minore di tamponi, 92.706 rispetto ai 98.880 delle precedenti 24 ore. Aumentano i guariti 759 contro i 547 di ieri. In calo anche i decessi 6 (ieri erano stati 10), per un totale di 35.603. Nessuna regione a zero contagi.

I dati di oggi in Lombardia

I tamponi effettuati: 16.493, totale complessivo: 1.810.149; i nuovi casi positivi: 269 (di cui 37 ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico): i guariti/dimessi totale complessivo: 77.611 (+293), di cui 1.366 dimessi e 76.245 guariti

in terapia intensiva: 27 (=); i ricoverati non in terapia intensiva: 251 (+5); i decessi, totale complessivo: 16.896 (=).

I nuovi casi per provincia in Lombardia

Milano: 102, di cui 61 a Milano città;

Bergamo: 24;

Brescia: 24;

Como: 12;

Cremona: 6;

Lecco: 11;

Lodi: 3;

Mantova: 11;

Monza e Brianza: 32;

Pavia: 7;

Sondrio: 0;

Varese: 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO