Orzinuovi, addio a Marco Toresini. Aveva 57 anni

ORZINUOVI (12 settembre 2020) - Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa questa mattina di Marco Toresini, 57 anni, sposato con due figli. Era malato da poco più di un anno e pur lottando come un leone, si è dovuto arrendere alla malattia. Nato professionalmente al quotidiano Bresciaoggi, nel 2011 ha partecipato con un gruppo affiatato di colleghi alla nascita, a Brescia, della redazione locale del Corriere della Sera. Molto conosciuto e stimato, dal 2016 - come caporedattore - è stato il coordinatore del 'dorso' bresciano del Corriere.

