Monticelli, aree delimitate esterne per ingresso e uscita dalla scuola

MONTICELLI D’ONGINA (11 settembre 2020) - Il Comune ha deciso di disciplinare ingresso e uscita dalla scuola principale e dai moduli prefabbricati scolastici temporanei (dove frequenteranno gli alunni di prime, terze e quinte elementari) attraverso la creazione di aree delimitate esterne: saranno formati gruppi corrispondenti alle classi, che entreranno uno alla volta. Questo meccanismo servirà anche per accedere al servizio scuolabus e per andare a prendere i figli all’uscita. A coordinare e organizzare l’esterno delle scuole saranno assistenti straordinari volontari, che si sono messi a disposizione a titolo gratuito. I dettagli sono stati concordati stamattina durante un incontro fra i volontari stessi e il vice sindaco Giuseppe Papa, poi sono stati realizzati i segni sull’asfalto necessari per delimitare le aree.

