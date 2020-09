Gang di ladri in villa: è la quarta volta

BONEMERSE (12 settembre 2020) - I proprietari sono in Val d’Aosta a casa della figlia e i ladri cercano di mettere a segno il colpo nella loro abitazione di via Pagliari a Bonemerse. L’allarme, scattato quando sono entrati nella villetta, ha però messo in allerta i padroni che a centinaia di chilometri di distanza hanno allertato le forze dell’ordine che sono arrivate prontamente in paese. Nel frattempo la gang si è data alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Si tratta della quarta volta negli ultimi anni che la famiglia dell’ex assessore alla Cultura ed ex presidente della biblioteca Floriana Barbieri viene presa di mira. «In casa non teniamo nulla. Né soldi né oggetti di valore. Non abbiamo casseforti, tutto quello che possediamo è al sicuro in banca» spiega esasperata Barbieri. Un notte che non dimenticheranno facilmente, quella che hanno appena trascorso i coniugi.

