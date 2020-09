Addio all’avvocato Rizzo

CREMONA (11 settembre 2020) - «Fino a dieci giorni fa, dall’ospedale lo zio correggeva gli atti e li mandava in studio». Poi, il declino. È morto ieri Antonio Rizzo, noto avvocato che ha dato lustro al Foro. Aveva 76 anni. Nel 2019 gli era stata conferita la Toga d’Oro per i suoi 50 anni di attività professionale. Dal 2001, nello studio lo affiancava la nipote Sara Gandolfi, avvocato che dallo zio ha imparato la professione.

Rizzo si era laureato a pieni voti in Giurisprudenza nel 1967 all’Università di Pavia, dove era stato alunno dell’Almo Collegio Borromeo. Iscritto all’albo professionale dal 1969 e dal 1983, all’albo della Cassazione, ha fatto parte del consiglio d’amministrazione del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po e dell’Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova. Rizzo è stato, inoltre, presidente della sezione di Cremona del Co.Re.Co. e vice presidente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d’Appello di Brescia. Ed ancora, ha fatto parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona e per molti anni è stato vice presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona.

Nel corso della sua attività professionale, l’avvocato Rizzo si è occupato molto di diritto amministrativo sia in sede giudiziale (davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte di Cassazione) sia stragiudiziale, stendendo pareri e relazioni.

Si è occupato anche di diritto civile, con particolare riferimento al settore dei contratti bancari.

Un anno fa, Rizzo ha dato alle stampe l’ultima sua pubblicazione: ‘ I giorni dei gattopardi, i giorni degli sciacalli. Itinerario di un avvocato di provincia’ con Cremona, Pavia, il Torrazzo e il Borromeo che fanno da scenografia: settantacinque anni di vita tra due fiumi, con molti ricordi di persone e di episodi raccontati con tenerezza, ma anche perfida schiettezza. «Una coscienza libera, quella di Rizzo, con uno sguardo acuto e sornione sul presente e sul futuro, illuminati dal passato».

Era profondamente cattolico. I I funerali si celebreranno domani a mezzogiorno nella chiesa di Sant’Agostino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO