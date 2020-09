«Aiutatemi a realizzare il mio sogno»

SORESINA (11 settembre 2020) - Si è appena diplomata in amministrazione, finanza e marketing (l’ex ragioneria per intenderci) e il suo sogno, ora, è intraprendere un percorso universitario, iscrivendosi alla facoltà di Lingue. Desiderio normale per una ragazza di 19 anni, se non fosse che di ordinario nella vita di Marika Ramazzotti c’è ben poco.

Una rara e grave malattia degenerativa, l’atrofia muscolare spinale, la costringe su una sedia a rotelle, e un paio di anni fa una neoplasia al cervello si è portata la via madre, suo unico e totale punto d’appoggio.

Per poter proseguire gli studi, Marika ha bisogno di spostarsi. E per spostarsi ha bisogno di aiuto. Così, Anissa Gnocchi Sotiri, amica nonché sua assistente alla persona negli ultimi due anni, ha avviato su GoFundMe, una piattaforma on line, la raccolta fondi denominata ‘Un mezzo per Marika’, finalizzato all’acquisto di un veicolo attrezzato che le consenta di spostarsi senza dover continuamente dipendere, di poter continuare la terapia in acqua e di proseguire gli studi. L’obiettivo minimo di 20 mila euro è ancora lontano: con le offerte, finora, si è arrivati a quota 1.200.

