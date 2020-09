Violenza sessuale commessa nel 2011, arrestato un 48enne

CREMONA (10 settembre 2020) - I carabinieri della Stazione di Cremona hanno arrestato un 48enne cittadino di origine brasiliana, residente in città, barista, pregiudicato, su ordine del Tribunale di Cremona, poiché riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale commesso a Cremona nel 2011.

Era una sera di settembre del 2011 quando una giovane (all’epoca dei fatti 22enne), dopo aver passato la serata in un pub con alcuni conoscenti, chiedeva al titolare del locale di essere accompagnata a casa, accettando poi di seguire lui e l’uomo brasiliano presso l’abitazione del primo. Ed è stato proprio lì che si è consumata la violenza per la quale il 48enne dovrà scontare una pena di tre anni per violenza sessuale aggravata. Solo grazie alla denuncia effettuata dalla vittima ed alle immediate attività d’indagine effettuate dai carabinieri, si è riusciti a ricostruire quanto avvenuto all’interno di quella abitazione, dando così la possibilità all’Autorità giudiziaria di emettere il provvedimento che ha portato il 48enne in carcere.

