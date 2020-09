Ecco tutta la verità sul latte. I falsi miti sfatati su RaiTre

CREMONA (10 settembre 2020) - A sfatare i falsi miti che circolano sul latte è stata ieri mattina su RaiTre, nel corso della trasmissione Elisir, Mariangela Rondanelli, endocrinologa e docente di Scienze e tecniche dietetiche all’Università di Pavia, specializzata in Scienza dell’Alimentazione e dirigente medico per gli ospedali geriatrici Santa Margherita e Pertusati. Pavese, Rondanelli è legata alla nostra provincia grazie al figlio che conduce un’azienda agricola a Rovereto, frazione di Credera Rubbiano.

Nel corso della trasmissione condotta da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, a Rondanelli sono state poste diverse domande. Fra queste una sui latti vegetali comparati al latte vaccino: «Nelle ricette della grande distribuzione — è stata la risposta — sono spesso aggiunti i nutrienti tipici del latte, come il calcio e le vitamine, ma non sono sostituti del latte vaccino, e infatti la dizione corretta per legge non è latte, ma bevanda a base di soia. Sono realtà molto diverse dal punto di vista nutrizionale rispetto al latte, anche se vengono aggiunte vitamine o minerali». Altro mito da sfatare è quello relativo al convincimento che i latti di pecora o capra contengano meno colesterolo. «Non è così, ne hanno la stessa quantità di quello vaccino. E così anche per il lattosio».

Si è poi parlato del latte nell’alimentazione degli anziani: «Si è osservato — ha spiegato Rondanelli — che il consumo di latte vaccino fresco favorisce la produzione, da parte della popolazione microbica intestinale, di acidi grassi a catena corta, benefici per la salute. Il latte — ha aggiunto l’esperta — è un alimento importante, completo e adatto a tutte le età».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO