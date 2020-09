«Droga con la Sprite. Così i nostri ragazzi rischiano di morire»

CREMONA (10 settembre 2020) - Una crescita allarmante di casi di overdose fra i giovani. L’aumento del consumo delle nuove droghe, sostanze sconosciute mixate e inghiottite con alcool. E poi l’effetto Covid: dopo il lockdown, gli accessi al Serd si sono intensificati in modo esponenziale. Si chiede aiuto per disintossicarsi soprattutto da oppiacei e cocaina, ma anche da psicofarmaci e medicinali di facile prescrizione, di cui si abusa. È lo scenario, preoccupante, che emerge dall’analisi presentata ieri, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Overdose, dal Sevizio per le dipendenze patologiche di Asst Cremona, che in collaborazione con Comune e Cooperativa di Bessimo ha organizzato un appuntamento per lanciare la nuova allerta. Presenti Roberto Poli, responsabile Serd Cremona, Paola Mosa, direttore socio sanitario Asst Cremona, Franco Spinogatti del dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asst Cremona, Stefania Barbaglio, operatrice Serd, Rosita Viola assessore Politiche Sociali e Fragilità, Elisa Chiaf, direttore Esecutivo Coop Bessimo e Adriana Trovati, referente Drop-in Cremona. L’incontro si è tenuto all’aperto, nei giardini di piazza Roma, luogo simbolo per Cremona della tossicodipendenza anni 70-80. Da allora, però, molto è cambiato. Difficile incontrare per strada «i fantasmi», ragazzi barcollanti strafatti in cerca della dose di eroina. Ora il pericolo è più subdolo. Si nasconde sul web, dove i ragazzi riescono facilmente ad acquistare qualsiasi sostanza; e si annida in casa, dove si può reperire codeina, analgesici e ansiolitici prescritti normalmente dal medico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO