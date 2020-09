L’ospedale di Cremona compie cinquant’anni

CREMONA (10 settembre 2020) - L’ospedale di Cremona compie 50 anni. Il 10 settembre 1970 infatti avvenne il primo trasferimento di malati dalla storica sede di via Santa Maria della Pietà al nuovo complesso, realizzato a tempo di record tra il 1965 e il 1970. L’opera richiese 12,5 miliardi di lire (circa 80 milioni di euro oggi), quasi interamente autofinanziati, e venne portata a termine sotto il consiglio degli Istituti ospitalieri composto da Emilio Priori (presidente), Maria Galliani (vice presidente), Fausto Rossini, Nicola Meazzi, Luigi Bonezzi, Ezio Benna e Angiolino Davò (consiglieri). La struttura amministrativa dell’ospedale vedeva al suo vertice il segretario generale Celeste Cottarelli, coadiuvato dal vice Felice Majori e dal direttore sanitario Gianfranco Lanzarini. Direttore dei lavori l’ingegner Romano Sora.

Il costo dell’operazione fu finanziato attraverso la vendita di quasi tutto il patrimonio ospedaliero (55 mila pertiche su 60 mila per un valore — sempre di allora — di circa 10 miliardi di lire; 2 miliardi furono ottenuti grazie a mutui Crediop, 500 milioni alla Cassa depositi e prestiti). Un percorso straordinario, che superò anche alcune difficoltà. Non mancarono le incomprensioni anche nelle scelte gestionali, soprattutto nella chiusura dell’ex sanatorio Aselli, in vi Milano. Inizialmente l’amministrazione degli Istituti ospitalieri pensò di aggregare l’ex sanatorio (risalente ai tempi i farinacci) al nuovo ospedale. L’Aselli avrebbe potuto divenire, con i suoi 250 posti letto, un istituto riabilitativo, ma il progetto restò solo sulla carta.

